Incidente stradale - scontro tra due auto | tre feriti

Capannori (Lucca), 14 maggio 2024 – Incidente stradale fra più mezzi in via del Tiglio, in località Pieve San Paolo. Il conducente di un’auto è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo. Sul ...

Capannori (Lucca), 14 maggio 2024 – Incidente stradale fra più mezzi in via del Tiglio, in località Pieve San Paolo. Il conducente di un’auto è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo. Sul ...

Almeno 8 persone sono morte in un incidente stradale su un’autostrada della contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti - Almeno 8 persone sono morte in un incidente stradale su un’autostrada della contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti - Su una strada della contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti, un autobus che trasportava alcuni lavoratori agricoli si è scontrato con un camion e poi è finito fuori strada, cadendo su un fianc ...

Incidente stradale alle porte di Nurachi, ci sono feriti - incidente stradale alle porte di Nurachi, ci sono feriti - Nurachi Un incidente stradale è accaduto attorno alle 18.30 all’ingresso di Nurachi, nella zona del cimitero. Ci sono feriti, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso r ...

Tragico incidente a Firenze in viale Belfiore: scontro tra un'auto e una moto, muore ragazzo di 23 anni - Tragico incidente a Firenze in viale Belfiore: scontro tra un'auto e una moto, muore ragazzo di 23 anni - Un giovane di 23 anni è morto in seguito a un incidente a Firenze, in viale Belfiore. Il ragazzo, in sella a una moto, si è scontrato con un'auto ...