Salvarono bimbo autistico disperso nei monti - encomio per cinque ciclisti

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Si emozionano ancora a ricordare quei momenti del ritrovamento nel bosco di Montecorvino Pugliano del piccolo Leo, iche improvvisamente, uscendo da un sottobosco si sono trovati davanti al piccolo dei tre anninella montagna. Oggi, a memoria di quel gesto che ha consentito di portare in salvo il, affetto da sindrome autistica e che si era allontanato dai genitori senza riuscire più a ritrovare la strada per tornare a casa, il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara ha consegnato unal gruppo di amici, Emanuele Ciaparrone, Vincenzo Bruno, Giuseppe Angrisani, Paolo Citro, Gianfranco Genovese che amano trascorrere le ore libere in sella alle amate due ruote. Ogni volta che ripensiamo a quei momenti ci emozioniamo e siamo felici della gioia ...