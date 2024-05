Meloni | riforma giustizia a giorni a CdM

(Di martedì 14 maggio 2024) 19.37 "Nei prossimiarriverà in Consiglio dei ministri anche ladella". Lo annuncia la premier,ospite della Verità,sottolineando:"Siamo tutti d'accordo che lain Italia non funziona, dobbiamo avere il coraggio di intervenire come su tutte le questioni che rallentano investimenti e sviluppo". E sul premierato: "E' necessaria",spero entri "in vigore nel 2028". Per il dopo Europee esclude "fibrillazioni".Poi sui cortei:"Regole vengano rispettate anche da chi manifesta", alcuni "provocano".

