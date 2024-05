Allegri | Sono ancora un bambino - vivo le finali con grande entusiasmo Atalanta favorita? Io dico 50 e 50

(Di martedì 14 maggio 2024) Il tecnico della Juventus Massimilianoha tenuto la conferenza stampa per la finale di Coppa Italia contro l’. La conferenza diCome arrivate alla partita? «Bene, speriamo domani sera meglio. Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions e ora c’è questa finale bella da giocare, contro una squadra che gioca molto bene e cui faccio i complimenti anche per la finale di Europa League» L’assenza di Scamacca è un vantaggio o uno svantaggio? «Domani indipendentemente da tattica e tecnica ci vorrà disponibilità in campo per vincere più duelli possibili. Sappiamo che cimomenti di difficoltà in ogni partita e dovremo controbattere nel migliore dei modi» Che avete in più dell’? «Lesempre al 50% di probabilità, devi portare l’episodio ...

