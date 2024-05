Lazio | ripresa a Formello - Luis Alberto in gruppo

Luis Alberto è diventato un nuovo caso in casa Lazio : nelle ultime settimane ci ha abituato ad alti e bassi comportamentali Il pareggio di Monza ha riacceso la tensione tra squadra e ambiente, come se non bastasse ieri è esploso pure il caso Luis ...

Luis Alberto non era presente all’allenamento di oggi a Formello e non è stato nemmeno convocato per l’Empoli La telenovela Luis Alberto sembra non finire mai. Per quanto sia chiaro il futuro dello spagnolo, che aveva annunciato il suo addio alla ...