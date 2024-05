Liliana Segre in Senato - il discorso integrale sul premierato

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo i ringraziamenti al presidente di turno, il leghista Gian Marco Centinaio, che le ha dato la parola, esprimendole la solidarietà delper le minacce ricevute, la senatrice a vita,ha fatto sentire netto e chiaro nell'emiciclo il suo no alla riforma Casellati. Unsenza sconti che l'Aula ascolta in silenzio, assente il presidente La Russa, che solitamente non manca mai di presenziare quando laprende la parola, ma oggi impegnato a palazzo Giustiniani per la presentazione di un libro. La senatrice a vitanell'Aula di Palazzo Madama durante la cerimonia della decima edizione del premio Guido Carli, Roma, 10 maggio 2019. ANSA/CLAUDIO PERI Ecco il testo letto dalla senatrice a vita: Signor presidente, care ...

