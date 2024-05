Juventus - Allegri | Noi sfavoriti? Partite vanno vinte sul campo Complimenti all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) “Noi? Ci sentiamo in grado di giocare questa finale e abbiamo grande rispetto dell’Atalanta. Lesul, in un attimo il calcio ti si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimilianonella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Quando si giocano le finali, entrambe le squadre hanno il 50% delle chance di vincere. Bisogna essere bravi a portare gli episodi dalla propria parte. Quando ho la possibilità di giocare le finali, le vivo con grande entusiasmo. Partecipare a questo evento è una cosa bellissima, c’è adrenalina e voglia di portarla a casa. Metteremo tutto quello che abbiamo per ...