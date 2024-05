(Di martedì 14 maggio 2024) Si è spenta all’età di 92 anniper lanel. Maestra del racconto breve, l’autrice era nata nel 1931 e da qualche anno soffriva di demenza.A dare la notizia della scomparsa dellaè il quotidiano Globe and Mail . Come dichiara la sua famiglia, laè morta presso Port Hope nell’Ontario.era nata a Wingham nel 1931 e da qualche anno soffriva di ...

È morta a 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro , premio Nobel per la letteratura nel 2013 . L'autrice, che soffriva di demenza, si è spenta in una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal ...

La scrittrice canadese Alice Munro , considerata una delle maggiori autrici di racconti a livello internazionale, che ha esaminato la vita quotidiana attraverso la lente della narrativa breve, è morta all'età di 92 anni in una casa di cura in ...

Addio alla scrittrice Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura - Addio alla scrittrice Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura - Milano, 14 mag. (askanews) - Addio alla scrittrice canadese Alice Munro, morta all'età di 93 anni dopo una vita dedicata a raccontare il mondo e le persone, così come si presentavano nella sua ...

Addio alla scrittrice canadese Alice Munro, Premio Nobel per la letteratura nel 2013 - Addio alla scrittrice canadese Alice Munro, Premio Nobel per la letteratura nel 2013 - Si è spenta a 92 anni Alice Munro, scrittrice canadese vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2013.

Addio ad Alice Munro, i racconti come forza letteraria - Addio ad Alice Munro, i racconti come forza letteraria - Alice Munro morta, addio alla scrittrice premio Nobel per la Letteratura 2013. "Maestra del racconto contemporaneo” ...