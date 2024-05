Covid | Meloni - ‘io additata come no-va - spero commissione inchiesta faccia luce’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Durante la pandemia “io sono stata messa alla berlina,no vax, per aver chiesto evidenze scientifiche che giustificavano vaccinazioni di massa nei bambini molto piccoli. Ginevra aveva 5 anni e non la vaccinai”, anche se ha “tutti i vaccini tradizionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’.“La differenza tra Dio e la scienza è che Dio non ti deve dare risposte ma la scienza sì”, ma perdurante la pandemia la scienza “è stata trattata alla stregua della religione: ti devi fidare non ti devi chiedere perché”. Eppure, rimarca, “c’erano casi in cui le evidenze erano molto deboli” e “lì c’è stato un bel pezzo serio di censura, a qualcuno veniva impedito di parlare in ...

