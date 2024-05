Concorso Macroscuola dei Giovani Ance | premiate le scuole vincitrici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024)ledella finale regionale del23/24 – Lo sport rigenera la città”, ideato e realizzato daiimprenditori Edili dell’, l’Associazione nazionale costruttori edili. Il, riservato agli studenti dellesecondarie di primo grado, è volto alla realizzazione sul proprio territorio di un progetto di riqualificazione di un’area dismessa o abbandonata con la trasformazione degli spazi in destinazione sportiva con l’utilizzo di infrastrutture per sport, fitness e attività fisica ludico-motoria. Ad aggiudicarsi il primo premio, che dà il diritto a partecipare alla finale nazionale in programma a Roma il 29 maggio, è stata la classe 3A dell’Istituto comprensivo Virgilio IV di ...