Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024)14 MAGGIOORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA STRAFFICO BLOCCATO IN COMPLANARE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN AUTOCARRO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E A24 E TRA LAURENTINA EFIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLAFIUMICINO TRA LA COLOBO E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IJN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L‘OLGIATA E LA GIUSTINIANIA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI ...