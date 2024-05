Juventus - Allegri | 'Per noi questa può essere anche l'ultima finale Atalanta realtà europe - con loro le partite'

(Di martedì 14 maggio 2024) Massimiliano, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia delladi Coppa Italia che domani sera allo Stadio...

La Juventus, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’Atalanta nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la ...

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia che domani sera allo Stadio...

“Noi sfavoriti? Ci sentiamo in grado di giocare questa finale e abbiamo grande rispetto dell’Atalanta. Le Partite vanno vinte sul campo, in un attimo il calcio ti si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a ...

Finale Juventus-Atalanta, Max Allegri: il vero obiettivo era la zona Champions - Finale juventus-Atalanta, Max allegri: il vero obiettivo era la zona Champions - Domani sera ci sarà l’Atalanta tra il tanto vituperato Max allegri e il primo trofeo in un triennio piuttosto avaro di soddisfazioni. La juventus, in particolare con il tecnico livornese alla guida, ...

Allegri: "Per tutti noi può essere l'ultima finale. Abbiamo il 50% di possibilità di vincere" - allegri: "Per tutti noi può essere l'ultima finale. Abbiamo il 50% di possibilità di vincere" - Bergamo. In occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e juventus, il Comune di Bergamo ha scelto di mettere un maxischermo e ha emanato la conseguente ordinanza di mod ...

ALLEGRI, L'obiettivo Juve era la Champions, ma Coppa Italia... - allegri, L'obiettivo Juve era la Champions, ma Coppa Italia... - Il tecnico della juventus Massimiliano allegri ha così presentato la finale di Coppa Italia che andrà in scena domani all'Olimpico: "Le finali sono sempre al 50% ...