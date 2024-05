Bologna - futuro di Thiago Motta incerto | incontro in settimana

Juve, Pedullà: 'Thiago Motta non ha mai chiesto Zirkzee ma ha dato una priorità, Vlahovic' - Juve, Pedullà: 'thiago Motta non ha mai chiesto Zirkzee ma ha dato una priorità, Vlahovic' - Pedullà ha poi aggiunto: 'Zirkzee piace al Milan d è gradito anche dall'Inter che non spenderebbe quei soldi per una riserva' ...

Media voto allenatori Serie A: Juric scala due posizioni - Media voto allenatori Serie A: Juric scala due posizioni - A guidare la classifica è sempre Simone Inzaghi, davanti a thiago Motta e Gian Piero Gasperini. Ivan Juric, con una media di 6,03, scavalca Di Francesco e Claudio Ranieri.

Gastaldello: “Gasperini all’avanguardia. Allegri Ora capisco perché allena la Juve” | ESCLUSIVO - Gastaldello: “Gasperini all’avanguardia. Allegri Ora capisco perché allena la Juve” | ESCLUSIVO - Intervista esclusiva a Daniele Gastaldello, ex calciatore di Gasperini ed ex Juventus, di recente in visita al JHotel per un confronto con Allegri ...