Rayo Vallecano vs Granada – probabili formazioni

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilpotrebbe assicurarsi la salvezza quando accoglierà il retrocessoall’Estadio de Vallecas per la sfida di mercoledì 15 maggio nella Liga. Avendo raccolto 35 punti in altrettante partite, ilinizierà la 36ª giornata in 16ª posizione, mentre gli ospiti languono al 19° posto con soli 21 punti. Il calcio di inizi divsè previsto alle 19:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver raggiunto il 12° e l’11° posto sotto Andoni Iraola, ilha subito un calo nella sua prima stagione senza il manager basco. Tuttavia, la squadra di ...