Atalanta - Scamacca sulla Coppa Italia | Mi pesa tantissimo non giocare la finale

(Di martedì 14 maggio 2024) Gianluca, attaccante dell’, partecipa alla conferenza stampa della vigilia delladi: “Minonla, perché sarebbe stata la primadella mia carriera. Sono qui per incitare i miei compagni. Sono molto contento perché il gruppo è la prima cosa e domani tiferò forte dalla tribuna“. Il calciatore non sarà presente in campo contro la Juventus perché squalificato: “Dentro noi stessi abbiamo sempre saputo di avere un grosso potenziale e una grossa forza. Partita dopo partita siamo cresciuti di condizione e siamo riusciti a esprimere al meglio le nostre potenzialità. L’esclusione dalla Nazionale forse mi ha ulteriormente motivato, ma la mia motivazione è ...

Le parole di in vista della FINALE di Coppa Italia Atalanta Juve: analizzando così il match tra i nerazzurri e i bianconeri In conferenza stampa ecco le parole del giocatore nerazzurro Scamacca aspettando la FINALE di Coppa Italia tra Atalanta e ...

C. Italia: Scamacca, l'esclusione dalla Nazionale mi ha motivato - C. Italia: scamacca, l'esclusione dalla Nazionale mi ha motivato - "Le parole di Spalletti fanno piacere e sono da stimolo per fare bene. L'esclusione dalla Nazionale mi ha ulteriormente motivato". (ANSA) ...

Gasperini: "Atalanta, manca l'ultimo miglio. Sono dispiaciuto per Scamacca" - Gasperini: "Atalanta, manca l'ultimo miglio. Sono dispiaciuto per scamacca" - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia del match dei bergamaschi contro la Juventus, partita valida per la finale di Coppa Italia.

C.Italia: Gasperini, Scamacca Sulle diffide adeguarci a Europa - C.Italia: Gasperini, scamacca Sulle diffide adeguarci a Europa - "Tatticamente l'assenza di scamacca ci costringerà a trovare altre situazioni e mi dispiace per lui che è stato privato di una finale. Forse dovremmo pensare di adeguarci a quello che succede in Europ ...