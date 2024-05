Rai - Meloni | su TeleMeloni poca Melon - ma non c’è più TelePd

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (askanews) – “Su Telelaè ultima. Non accetto le accuse: il nervosismo non è perchè c’è Telema perchè non c’è più. Ma avevamo promesso che ci sarebbe stato un servizio pubblico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervistata a Milano a “Il giorno della Verità” dal direttore Maurizio Belpietro. “Non voglio Tele– ha sottolineato – ma un servizio pubblico e non sempre l’ho visto. Ho guardato i dati dell’Osservatorio di Pavia sulTg1: nei primi 14 mesi di governoè stata presente 15 minuti. Nei primi 14 mesi, Draghi è stato presente 19 minuti; Conte II 42 minuti; Conte I 25 minuti, Gentiloni ...

