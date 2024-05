Calciomercato Lazio - due squadre di SERIE A su Luis Alberto

(Di martedì 14 maggio 2024)è pronto a diventare uomo mercato in questa sessione di mercato estiva. Oltre all’Inter, si è aggiunta un’altra squadra Il Napoli è sulle tracce di. Il fantasista della, ormai prossimo all’addio, potrebbe cambiare aria ma non campionato. D’altronde, i partenopei non sono gli unici interessanti. Da non dimenticare l’interesse dell’Inter.

Luis Alberto non ha preso parte alla sfida vinta dalla Lazio con l’Empoli per scelta tecnica di Tudor. Lo stesso allenatore biancoceleste ha buttato acqua sul fuoco, ma Sky Sport preferisce aggiungere un forse . Di seguito le ultime sulle spagnolo, ...

Calciomercato Lazio | Luis Alberto, c'è anche il Napoli: fissato il prezzo - Calciomercato lazio | Luis alberto, c'è anche il Napoli: fissato il prezzo - È ancora tutto da scrivere il futuro di Luis alberto. Nell'ultima settimana lo spagnolo ha avuto nuovi problemi con Tudor, che hanno portato il tecnico a escluderlo dalla ...

