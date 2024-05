Monreale - prescrizione per Busacca denunciato per violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori

(Di martedì 14 maggio 2024)– Si è conclusa con l’intervento dellala vicenda giudiziaria che aveva visto indagato l’Ing. Maurizio, dirigente responsabile dellasui luoghi di lavoro del Comune di. L’ingegnere era statonell’aprile 2019 dagli ispettori dell’Asp di Palermo che, a seguito di controlli in alcuni edifici comunali, avevano riscontrato irregolarità negli (live.it)

I giudici della Corte dei Conti hanno dichiarato prescritta la richiesta di risarcimento di circa 10 milioni di euro nei confronti di ex sindaci, consiglieri comunali e dirigenti del Comune di Monreale . La vicenda risale al lontano 2005, quando ...

Sicurezza sul lavoro, per il dirigente comunale Busacca interviene la prescrizione - Sicurezza sul lavoro, per il dirigente comunale Busacca interviene la prescrizione - PALERMO, 14 maggio – Era stato denunciato il 9 aprile del 2019 dagli ispettori dell’Asp di Palermo, a seguito di una verifica ispettiva presso alcuni locali in uso al Comune di monreale. Si trattava ...

Monreale, danno da 10 milioni prescritto per politici e dirigenti - monreale, danno da 10 milioni prescritto per politici e dirigenti - PALERMO – Il danno erariale è prescritto. Il Comune di monreale non ha diritto al risarcimento da 10 milioni di euro. La Procura regionale della Corte dei Conti aveva presentato il conto a 36 persone, ...

Niente maxi risarcimento da 10 milioni al Comune di Monreale, la richiesta è prescritta - Niente maxi risarcimento da 10 milioni al Comune di monreale, la richiesta è prescritta - I giudici della corte dei conti hanno dichiarato prescritta la richiesta di risarcimento di ex sindaci e consiglieri comunali del Comune di monreale per circa 10 milioni di euro ...