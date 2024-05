Telesystem Up T2 4K Android TV 12 DVB-T2 HEVC Aggiornamento Versione Software 2029

(Di martedì 14 maggio 2024) A partire da martedì 14 maggio 2024 è disponibile il nuovov.per il decoder digitale terrestreTV 4K certificato Netflix e Prime Video. Quali sono le novità?Note diPatch di sicurezza (1 Marzo 2024).Compatibilità connessione Ethernet con alcuni specifici modelli di modem.Correzione OSD in lingua polacca dell’app Canali TV. Come aggiornare il decoder?Assicurati che il decoder sia connesso ad internet: UP T2 4K si aggiorna automaticamente tramite i servizi Google (GOTA). L’automatico del tuo dispositivo avverrà in uno dei giorni tra il 14 e il 16 Maggio (rilascio graduale in base al numero di serie), ma puoi sempre lanciare l’manuale dal menu:Impostazioni > Preferenze del dispositivo > ...

Apple e Google lanciano il rilevamento dei localizzatori indesiderati per iPhone e Android - Apple e Google lanciano il rilevamento dei localizzatori indesiderati per iPhone e android - L'ultimo aggiornamento software di iPhone, iOS 17.5, è ora disponibile per il download e, con esso, arriva la possibilità di avvisarti sui localizzatori indesiderati che non possiedi mentre via ...

Android Auto, è disponibile un nuovo aggiornamento: come scaricarlo - android Auto, è disponibile un nuovo aggiornamento: come scaricarlo - android Auto si aggiorna con una nuova versione, la 11.9, attualmente in fase di rilascio, ecco come effettuare l’aggiornamento dell’applicazione ...

Cosa presenta Google all'evento I/O 2024: Android 15, Gemini e il nuovo assistente «Pixie» - Cosa presenta Google all'evento I/O 2024: android 15, Gemini e il nuovo assistente «Pixie» - Il tema principale dell'evento dedicato agli sviluppatori sarà l'intelligenza artificiale generativa. Ci sarà spazio anche per dispositivi