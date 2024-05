Tommy Paul - non solo Lazio | L’infortunio? Mi ha aiutato a preparare la terra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo lo spavento di Miami,è tornato subito in carreggiata. L’americano, numero 16 ATP, è approdato agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2024. Arrivato a Roma il 2 maggio, uno dei primissimi a presentarsi Foro Italico, da allora ha giocatodue match. Sono pregi e difetti del format di due settimane adottato da Madrid, Roma e Shanghai (nel 2025 si aggiungeranno i Masters 1000 di Canada e Cincinnati). “Negli Stati Uniti mi sono sempre piaciuti. In Europa non saprei, forse non è ideale giocare due tornei in due mesi – spiega-. Alla fine abbiamo tanti giorni liberi e in campo non hai una scusa per non essere riposato. Dopo la sconfitta a Madrid sono arrivato presto a Roma e mi sono abituato alle condizioni. Ho fatto un blocco di allenamento ed è stato un bene”. Prendere il lato positivo ...