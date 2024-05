Alice Munro | l’arte da Nobel del racconto

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – La scrittrice, una delle maggiori autrici internazionali di racconti – la “Cechov“ canadese, maestra dell’analisi della vita quotidiana attraverso la lente della narrativa breve – è morta ai 92 anni in una casa di cura in Ontario. Soffriva di demenza senile da oltre un decennio. Nel 2013 venne insignita – tredicesima donna all’epoca e prima canadese – del Premioper la letteratura; subito dopo annunciò il suo ritiro dalla scrittura. Già malata,non si presentò a ritirare il prestigioso riconoscimento dell’Accademia Svedese a Stoccolma. Era nata a Wingham, nell’Ontario, il 10 luglio 1931. L’opera dellasi basava su forme e argomenti tradizionalmente ignorati dal mainstream letterario. In carriera ha accumulato una serie di riconoscimenti ...

