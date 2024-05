Atalanta - Gasperini avvisa la Juve | 'Siamo testard - vogliamo la Coppa Italia La squalifica di Scamacca'

(Di martedì 14 maggio 2024) `Ho sempre pensato fosse l`unico trofeo possibile per una società come l`, è la terza volta che ci arriviamo in cinque anni ma noi...

Le parole di Gian Piero Gasperini in vista della FINALE di Coppa Italia Atalanta Juve : tra analisi, considerazioni e ovviamente molti stimoli In conferenza stampa ecco le parole di Gian Piero Gasperini aspettando la finale di Coppa Italia tra ...

“Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l’unico trofeo possibile per l’Atalanta. Champions e scudetto troppo distanti per le nostre possibilità. Si tratta della terza finale ma siamo testardi: era difficile raggiungere anche l’Europa League, ...

Gasperini al Quirinale: "Orgoglioso di essere qua per Bergamo" - gasperini al Quirinale: "Orgoglioso di essere qua per Bergamo" - L'allenatore dell'atalanta, insieme ai suoi ragazzi, ha incontrato in Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Juventus.

Bosco a RBN: "La finale può essere uno stimolo per alcuni giocatori. Per il dopo Allegri vorrei Gasperini" - Bosco a RBN: "La finale può essere uno stimolo per alcuni giocatori. Per il dopo Allegri vorrei gasperini" - Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il giornalista Andrea Bosco ha presentato così la finale di Coppa Italia che domani la Juventus giocherà contro l'atalanta ... mio desiderio numero uno ...

