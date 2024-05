Finanziare la politica non dev’essere reato

(Di martedì 14 maggio 2024) Carlo Calenda, in evidente connessione con le vicende giudiziarie liguri di questi giorni, ha presentato alla Camera un dis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Corruzione: Bonelli, ‘Spinelli dica chi ha finanziato, noi mai ricevuto nulla’ - Corruzione: Bonelli, ‘Spinelli dica chi ha finanziato, noi mai ricevuto nulla’ - Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Spinelli dichiara di aver finanziato tutti i partiti. Sarebbe opportuno che specificasse quali perché dire che tutti sono uguali non è accettabile. Noi non abbiamo mai ric ...

L'appello di Zanda alla politica: “Il finanziamento ai partiti è un sostegno alla democrazia” - L'appello di Zanda alla politica: “Il finanziamento ai partiti è un sostegno alla democrazia” - «Il finanziamento pubblico ai partiti è in sostanza finanziamento della democrazia». A dirlo Luigi Zanda, ex capogruppo del ...

I costi della politica e il finanziamento pubblico ai partiti, Petrillo: “I privati salvano la democrazia, ma serve trasparenza” - I costi della politica e il finanziamento pubblico ai partiti, Petrillo: “I privati salvano la democrazia, ma serve trasparenza” - Il problema è che i privati che decidono di sostenere la politica non lo fanno in omaggio a una ideologia ma per vedersi tutelare i propri interessi». Non c’è niente di male in questo. Se una ...