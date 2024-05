Graduatorie GPS 2024 | chi ha superato anche prova orale concorso non ha ancora i 3 punti - serve la graduatoria Iscrizione con riserva prima fascia RISPOSTE AI QUESITI

Il punteggio massimo cumulabile, per ciascuno anno scolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. L'articolo Graduatorie GPS supplenze 2024 , qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni ...

email inviata in redazione - Con la presente scriviamo per esprimere la nostra profonda preoccupazione per la disparità di trattamento che subiscono gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) specializzati sul sostegno nell'ultima bozza dell'Ordinanza di ...

Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenco nomi regione per regione - Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenco nomi regione per regione - Concorso Agenzia delle Entrate. Pubblicate le graduatorie regionali (con i risultati) della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, per l'area dei ...

Supplenze scuola 2024, più posti nella prima fascia Gps: ultime novità ordinanza su Percorsi abilitanti e titoli esteri - Supplenze scuola 2024, più posti nella prima fascia Gps: ultime novità ordinanza su Percorsi abilitanti e titoli esteri - Supplenze scuola 2024, più posti nella prima fascia Gps: ultime novità ordinanza ministero Istruzione e Merito ...

Online le graduatorie dei centri estivi a Milano - Online le graduatorie dei centri estivi a Milano - Sono state pubblicate le graduatorie dei centri estivi per i bambini delle scuole primarie a Milano. I servizi, attivi dal 12 giugno al 23 luglio 2024 in 32 sedi cittadine, saranno frequentati da oltr ...