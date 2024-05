Forestami | in quattro scuole dell' infanzia nascono Angoli di biodiversità Cosa sono

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 maggio 2024 – Un giardinoe farfalle, un’aiuolae aromatiche, la casae ciance con una mangiatoia per l'inverno, ma anche un giardino dei sensi per sperimentare e camminare a piedi nudi, con tanto di corner dove lavorare fango e argilla. A progettare questi spazistati i bambini didi Milano, nell’ambito del progetto di educazione ambientale “”, curato dal Parco Nord Milano e realizzati grazie al sostegno di A2A. Alunni e docenti hanno riprogettato i giardini dei loro istituti e hanno realizzato gli interventi per creare dei veri e propri “di”, dal titolo del programma. Vicesindaco e assessore “Vogliamo ...

