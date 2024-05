L' Ungheria | Sarà garantito il diritto di voto a Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 14 maggio 2024) Aildi, come a tutti i detenuti. Il governo ungherese attacca il padre dell’insegnante 39enne in carcere a Budapest da oltre 15 mesi e ora candidata alle elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra, che ieri ha denunciato il fatto che alla figlia sia stato spiegato che non può votare perché manca una normativa italiana. E poco importa che Roberto...