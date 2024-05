Cortei | Meloni - ‘governo non usa manganell - ma regole vanno rispettate’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il governo non usa ilo anche perché non è il governo che dà le indicazioni alle forze dell’ordine quando si trovano ad operare”. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio, Giorgia, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’. Intervendo sugli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, “per il governo – ha messo in chiaro la premier – la libertà di manifestare andava difesa ma c’è bisogno che levengano rispettate anche da chi manifesta”. “Le forze dell’ordine devono garantire il diritto di manifestare nel rispetto delle”, “l’assalto alla Cgil era libertà di manifestare? No. Andava impedito? Sì, le forze dell’ordine cercano di mantenere un equilibrio. Alcuni dei manifestanti sono dei professionisti della materia che ...