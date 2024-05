(Di martedì 14 maggio 2024) Undi 44 anni è statodurante dei contro per il femminicidioa Antibes, in: era in

Arrestato a Genova francese accusato dell'omicidio della compagna in Costa Azzurra: era in fuga in Algeria - arrestato a genova francese accusato dell'omicidio della compagna in Costa Azzurra: era in fuga in Algeria - Un francese di 44 anni è stato arrestato a genova durante dei contro per il femminicidio della compagna a Antibes, in Costa Azzurra: era in fuga ...

Da "siamo attendisti" a "si scelga meglio la classe dirigente": il centrodestra in Comune sull'inchiesta corruzione - Da "siamo attendisti" a "si scelga meglio la classe dirigente": il centrodestra in Comune sull'inchiesta corruzione - Da "siamo attendisti" a "però si scelga meglio la classe dirigente": il centrodestra alla guida del Comune di genova, nel primo consiglio comunale a una settimana dall'arresto del presidente della ...

L’allarme del presidente dell’Anac: “Nel 27% dei Comuni con più di 15mila abitanti almeno un episodio di corruzione” - L’allarme del presidente dell’Anac: “Nel 27% dei Comuni con più di 15mila abitanti almeno un episodio di corruzione” - La corruzione nella relazione dell'Anac: c'è anche un impressionante dato sui comuni con più di 15mila abitanti ...