Bologna in Champions - Gianni Morandi | Seguirò tutte le trasferte in Europa

(Di martedì 14 maggio 2024) Anchecelebra l'impresa del, che disputerà la prossimaLeague. "Io voglio seguirelein, non prendo altri impegni", promette il cantante in un video sui suoi profili social.

L’autorevole vittoria esterna per 2-0 maturata sabato pomeriggio su un Napoli sempre più alla deriva aveva “apparecchiato” l’appuntamento con la storia per un Bologna cui mancava soltanto l’aritmetica per festeggiare una fantastica qualificazione ...

ALLEGRI, L'obiettivo Juve era la Champions, ma Coppa Italia... - ALLEGRI, L'obiettivo Juve era la champions, ma Coppa Italia... - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha così presentato la finale di Coppa Italia che andrà in scena domani all'Olimpico: "Le finali sono sempre al 50% ...

Gastaldello: “Gasperini all’avanguardia. Allegri Ora capisco perché allena la Juve” | ESCLUSIVO - Gastaldello: “Gasperini all’avanguardia. Allegri Ora capisco perché allena la Juve” | ESCLUSIVO - Intervista esclusiva a Daniele Gastaldello, ex calciatore di Gasperini ed ex Juventus, di recente in visita al JHotel per un confronto con Allegri ...

Juventus, senti Di Vaio: 'Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta a Bologna' - Juventus, senti Di Vaio: 'Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta a bologna' - Marco Di Vaio non vuole perdere Thiago Motta. Il direttore sportivo del bologna qualificato alla prossima champions League parla così del futuro dell`allenatore,.