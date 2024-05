Dg Agenas - ' Ddl su aumento Fondo corrett - ma misurare efficienza Ssn'

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La proposta di incrementare ilsanitario nazionale, il fattore comune dei tre Ddl, è un tentativo di definire in anticipo e in maniera programmatoria quanto sarà il finanziamento delper i prossimi 5 anni, si parla nelle proposte delle regioni e anche

Dg Agenas, 'Ddl su aumento Fondo corretti, ma misurare efficienza Ssn' - Dg agenas, 'Ddl su aumento fondo corretti, ma misurare efficienza Ssn' - Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - 'La proposta di incrementare il fondo sanitario nazionale, il fattore comune dei tre Ddl, è un tentativo ...

“Un sistema di sanità responsabile e sostenibile”. La Fondazione Italia in Salute fa il punto sulla legge Gelli - “Un sistema di sanità responsabile e sostenibile”. La Fondazione Italia in Salute fa il punto sulla legge Gelli - A sette anni dall’approvazione della Legge 24/2017, a cui si deve il merito di avere impresso una fondamentale svolta riformista alla materia della responsabilità sanitaria in Italia, il 1° Marzo è st ...

Sanità: Legge Gelli-Bianco e decreto attuativo, esperti a confronto alla Camera - Sanità: Legge Gelli-Bianco e decreto attuativo, esperti a confronto alla Camera - A distanza di sette anni dall’approvazione della Legge 24/2017, nota come Gelli-Bianco, a cui si deve il merito di avere impresso una fondamentale svolta riformista alla materia della responsabilità s ...