Dramma in provincia di Latina | donna trovata morta in casa Mistero sulle cause

(Di martedì 14 maggio 2024)tico ritrovamento ieri pomeriggio in pieno centro storico a Cisterna: unamoldava, di circa 50 anni, è statanella sua abitazione di via Garibaldi. Il compagno, vicino di, ha allertato i soccorsi, ma purtroppo all’arrivo dei paramedici, la signora era già spirata. Sebbene si ipotizzi una morte naturale, altre possibilità non sono escluse e la salma è stata trasferita all’obitorio di Sabaudia per esami autoptici. I Carabinieri di Cisterna hanno avviato indagini, anche in seguito a voci di un presunto litigio tra la coppia nei giorni precedenti. Gli accertamenti delle autorità faranno lucecircostanze della morte della. L'articolo proviene da Dayitalianews.

La donna deceduta si chiamava Beata Boruszkowska, era nata in Polonia ma da anni era residente in Toscana insieme al figlio, che vive in un’altra casa .Continua a leggere

