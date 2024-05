Caso Toti - Meloni difende il presidente ligure | “Aspettiamo le sue rispost - ha governato molto bene”

(Di martedì 14 maggio 2024) Giorgiaha detto che suldi Giovanninon intende prendere alcun provvedimento: il, indagato per corruzione, darà "le suee" quando sarà pronto a farlo. In un'intervista fiume,ha annunciato anche che la riforma della giustizia arriverà presto in Cdm e ha detto che cancellare il dibattito tv con Elly Schlein sarebbe "un errore".

Una visita politica e non istituzionale, insomma niente di dovuto e nessuno sgarbo. Eppure perfino la sua partecipazione alla kermesse di Forza Italia finisce in dubbio. La presenza di Ursula von der Leyen a Roma diventa un caso . Perché la ...

Liliana Segre contro il premierato: “Aspetti allarmanti, non posso tacere. Dominio assoluto del capo di governo” – Il suo discorso al Senato - Liliana Segre contro il premierato: “Aspetti allarmanti, non posso tacere. Dominio assoluto del capo di governo” – Il suo discorso al Senato - Giusto il tempo di ringraziare il presidente di turno, il leghista Gian Marco Centinaio, che le ha dato la parola, esprimendole la solidarietà del Senato per le minacce ricevute. Poi la senatrice a vi ...

La par condicio e il confronto tv Meloni-Schlein. La premier: «Va fatto» - La par condicio e il confronto tv meloni-Schlein. La premier: «Va fatto» - È verosimile che l’Agcom, che deciderà mercoledì 15 maggio, dia il proprio via libera ai duelli in serie da Bruno Vespa, ma alcuni scontri sono già naufragati. E in Fratelli d’Italia non tutti sono co ...

Meloni e la Rai: «Nervosismo perché non è più TelePd». E sul premierato: «Referendum non sarebbe su di me» - meloni e la Rai: «Nervosismo perché non è più TelePd». E sul premierato: «Referendum non sarebbe su di me» - «Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l'aver dato disponibilità ...