Campi Flegrei - De Vito Ingv Ci aspettiamo terremoti più forti

Terremoto Campi Flegrei, Ingv avverte: ci saranno scosse più forti - Terremoto Campi Flegrei, Ingv avverte: ci saranno scosse più forti - (Adnkronos) – Continuano le scosse di terremoto ai Campi Flegrei che negli ultimi giorni hanno raggiunto picchi di magnitudo 3.7. Ma in arrivo, avverte 'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ...

Bradisismo nei Campi Flegrei a Bagnoli, terzo incontro a Napoli: «Confermata allerta gialla ma scosse più forti sono possibili» - Bradisismo nei Campi Flegrei a Bagnoli, terzo incontro a Napoli: «Confermata allerta gialla ma scosse più forti sono possibili» - Si è svolto oggi, 14 maggio, l’incontro organizzato dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania e dal Dipartimento della Protezione Civile per informare i cittadini sul fenomeno ...

Campi Flegrei: Ingv aspettiamoci scosse anche più forti - Campi Flegrei: Ingv aspettiamoci scosse anche più forti - Per Di vito, quindi, "i terremoti continueranno. Si è raggiunta la magnitudo 4.2 a settembre 2023, il massimo in 40 anni. In ogni caso, si tratta di magnitudo medie, non alte, simili a quelle ...