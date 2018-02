Eva Henger-Nadia Rinaldi | rissa in tv | Droga all' Isola | tu sapevi La

Mercedesz Henger piange in diretta per Nadia Rinaldi/ "Eri la nostra speranza" : delusa dalla smentita su Eva : Mercedesz Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi dopo lo scontro tra l'attrice e la madre Eva a Domenica Live. L'ex naufraga ha smentito ancora una volta l'amica.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Domenica Live - scoppia la lite tra Nadia Rinaldi e Eva Henger : caos in diretta : lite in diretta a 'Domenica Live' tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Oggetto del contendere il cosiddetto

Nadia Rinaldi contro Eva Henger a Domenica Live : “Non ho visto la marijuana - non stavo dietro il c**o di Monte” : Domenica Live: scontro tra Nadia Rinaldi e Eva Henger per Francesco Monte all’Isola dei Famosi Dopo il botta e risposta a Striscia la notizia, a Domenica Live c’è stato finalmente un confronto tra Nadia Rinaldi e Eva Henger. Quest’ultima da settimane ribadisce che l’attrice romana avrebbe visto Francesco Monte fumare marijuana all’Isola dei Famosi. Nadia […] L'articolo Nadia Rinaldi contro Eva Henger a ...

Domenica Live - Nadia Rinaldi : “Ho pagato per la droga - non posso sostenere le accuse di Eva Henger a Francesco Monte” : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, l’attrice romana, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e risponde alle accuse dell’ex marito, che da una rivista di gossip l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. Nadia ha risposto così alle accuse: “Credo di aver esternato un dolore che portavo dentro, che ho abbastanza digerito. ...

Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger anche a Domenica Live : la verità : Domenica Live: faccia a faccia tra Eva Henger e Nadia Rinaldi A Domenica Live dopo l’intervista a Nadia Rinaldi, Barbara d’Urso ha voluto metterla a confronto con Eva Henger, la quale la scorsa settimana aveva affermato espressamente di volere l’ultima arrivata da L’Isola per confermare la sua versione sul droga-gate. In diretta Nadia ha esordito il suo discorso dichiarando queste parole: “Parto per ...

Eva Henger attacca Nadia Rinaldi : 'Droga all'Isola - tu sapevi'. La replica : 'Non è vero e Monte non mi piace' : ROMA - 'Conosco Nadia da ventidue anni, vedere quel servizio mi ha fatto male. Io ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi, se serviranno li farò vedere. Nadia ha visto e ne ...

NADIA RINALDI VS Eva HENGER/ L'attrice : "Non ho visto nulla. C'è un massacro mediatico" (Domenica Live) : NADIA RINALDI contro Eva HENGER: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Nadia Rinaldi VS Eva Henger / Lo scontro del secolo : altre verità su Francesco Monte? (Domenica Live) : Nadia Rinaldi contro Eva Henger: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:07:00 GMT)

Eva Henger vs Francesco Monte/ "Quando è cambiato? Dopo che ha preso la marijuana..." (Isola dei Famosi) : Eva Henger, osptie di Casa Signorini, svela nuovi segreti sulla vita di Francesco Monte Dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018. Possibile ritorno di fiamma con Cecilia?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:48:00 GMT)

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

Eva Henger : "Francesco ha già visto Cecilia Rodriguez" : Eva Henger mette ancora nel mirino Francesco Monte . Tra i due è gelo dopo le accuse sull' Isola e a quanto pare la mission de Le Iene di far tornare il sereno tra i due non ha avuto effetto. Questa ...

Eva Henger : Francesco ha già visto Cecilia Rodriguez : Eva Henger mette ancora nel mirino Francesco Monte. Tra i due è gelo dopo le accuse sull'Isola e a quanto pare la mission de Le Iene di far tornare il sereno tra i due non ha avuto effetto. Questa volta l'ex naufraga colpisce l'ex tronista sul lato sentimentale. Infatti rivela alcune confidenza fatte dallo stesso Monte che riguardano proprio Cecilia Rodriguez, la sua ex. "Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per ...

Eva Henger - nuova provocazione : 'Se Monte torna sull'Isola voglio farlo anche io' : Eva Henger continua a ribadire la sua versione dei fatti sul canna-gate dell'Isola dei famosi. L'ex pornodiva ha detto di non avere alcuna intenzione di ritrattare quello che ha detto, è disposta a ...

Eva Henger VS FRANCESCO MONTE/ Cecilia Rodriguez difende l'ex fidanzato : "Dovrebbe curarsi lei..." (Isola) : Eva HENGER, osptie di Casa Signorini, svela nuovi segreti sulla vita di FRANCESCO MONTE dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018. Possibile ritorno di fiamma con Cecilia?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:04:00 GMT)