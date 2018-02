Addio a Sergio Della Monica | fondò i Planet Funk | aveva 58 anni Video | la celebre ' Who

Addio a Sergio Della Monica - storico fondatore dei Planet Funk : E' morto Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all'interno del gruppo. I Negramaro hanno rivolto un messaggio di cordoglio sul loro profilo TwitterOra il mondo non è per niente perfetto... Ci Mancherai tu, Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita. È stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica. ...

