I rifiuti della Campania e le amicizie pericolose di De Luca jr. L'inchiesta di Fanpage spiegata : Un'inchiesta giornalistica sul traffico dei rifiuto in Campania sta imbarazzando politici e inquirenti della regione, tra cui il governatore Vincenzo De Luca. E' una vicenda che vede protagonisti un ...

Luigi Di Maio all'attacco sull'inchiesta rifiuti in Campania : "I De Luca assassini della mia terra - si devono dimettere" : Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpage sull'inchiesta rifiuti in Campania, il Movimento 5 Stelle va all'attacco del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premier ...

rifiuti e appalti a Napoli : l'indagine della Procura - fra affari e politica : Sulla campagna elettorale pesa anche l'ultimo scandalo che arriva da Napoli intorno al riciclaggio dei Rifiuti, che coinvolge anche alcuni politici. Pubblicato il video in cui si vede anche Roberto de ...

Affaire rifiuti - l'accusa della Procura : intese con clan e tangenti per la campagna elettorale : I clan interessati all'affare dei rifiuti sono gli stessi che hanno utilizzato società fittizie e prestanome per mettere le mani sugli appalti nei più grandi ospedali di Napoli....

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. La diretta della conferenza stampa dalla redazione di Fanpage : In diretta dalla redazione di Fanpage.it la conferenza stampa del direttore Francesco Piccinini e del giornalista Sacha Biazzo dopo l'inchiesta sulla corruzione per gli appalti sui rifiuti

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L'inchiesta "coperta" di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo Iurillo

Napoli - voto di scambio e traffico di rifiuti : perquisiti uffici della Sma e del consigliere Passariello : voto di scambio e traffico di rifiuti durante la campagna elettorale a Napoli. Uno scandalo che coinvolge alcuni esponenti del centrodestra campano nell'ambito di indagini che riguardano anche la ...