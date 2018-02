Basket | Final Eight Coppa Italia 2018 | la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie

Basket - Coppa Italia 2018 : il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : La Final Eight di Coppa Italia entra nel vivo con le semifinali. Non sono mancate le sorprese nelle prime due giornate, quelle riservate ai quarti di finale. La prima sfida sarà tra Cremona e Torino, che hanno eliminato rispettivamente Avellino e Venezia. Dall’altro lato del tabellone, invece, Cantù, dopo aver dominato il derby contro Milano, se la vedrà con Brescia, che ha eliminato la Virtus Bologna. Sabato 17 febbraio sarà quindi una ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : impresa Cantù - Milano eliminata : Clamoroso a Firenze, dove Cantù batte Milano 105-87 nel quarto di Finale delle Final Eight di Coppa Italia e si qualifica per la semiFinale. Al Mandela Forum di Firenze, l'EA7 ha pagato a caro prezzo ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - quarti Final Eight Coppa Italia : Milano-Cantù 87-105. E' Smith show : Milano-Cantù 87-105 , 18-28, 38-57; 63-80, Clamorosissimo al Mandela Forum di Firenze: Milano, come già era successo ieri a Venezia e Avellino, esce dalla Coppa Italia , e si tratta delle prime tre in ...

Basket - Coppa Italia 2018 oggi (venerdì 16 febbraio) : programma - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Dopo le grandi sorprese della prima giornata, continuano le Final Eight di Coppa Italia 2018 con gli altri due quarti di finale in programma. Le eliminazioni di Avellino e Venezia, rispettivamente contro Cremona e Torino, fanno capire che può davvero succedere di tutto e che i pronostici iniziali possono essere completamente ribaltati. oggi si comincia con il derby tra Milano e Cantù. L’Olimpia, a questo punto, diventa la super favorita ...

Basket - Coppa Italia Rich non basta ad Avellino - in semifinale va Cremona : FIRENZE - Cremona è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia di Basket scattata al 'Nelson Mandela forum' di Firenze. La formazione di Meo Sacchetti ha battuto , 89-82, , a sorpresa, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino elimina Venezia ai quarti di finale! : Un primo quarto da sogno per entrare tra le magnifiche quattro: la FIAT Torino ha superato il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia di Basket 2018 eliminando con il punteggio di 72-60 l’Umana Reyer Venezia. Se il primo quarto, per la formazione piemontese, è stato un sogno, per Venezia si è presto trasformato in un autentico incubo. Solo quattro punti realizzati al cospetto dei 21 messi a segno da Torino, un parziale che ha ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cremona fa subito la sorpresa. La Vanoli batte al supplementare Avellino : Le Final Eight di Coppa Italia 2018 si aprono subito con una clamorosa sorpresa. La Vanoli Cremona elimina subito la Sidigas Avellino, una delle grandi favorite, vincendo 89-82 dopo un tempo supplementare il primo quarto di Finale. Grandissima prestazione della formazione lombarda, che conquista meritatamente la sua prima semiFinale. Enorme delusione, invece, tra le fila degli irpini, che si presentavano a Firenze da testa di serie numero uno e ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : Cremona in semifinale - Avellino eliminata : Cominciano con il botto le Final Eight di Coppa Italia : nel primo quarto di Finale, Cremona batte Avellino 89-82 dopo un tempo supplementare ed elimina una delle favorite al successo, prima testa di ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cremona fa subito la sorpresa. La Vanoli batte al supplementare Avellino : Le Final Eight di Coppa Italia 2018 si aprono subito con una clamorosa sorpresa. La Vanoli Cremona elimina subito la Sidigas Avellino, una delle grandi favorite, vincendo 89-82 dopo un tempo supplementare il primo quarto di Finale. Grandissima prestazione della formazione lombarda, che conquista meritatamente la sua prima semiFinale. Enorme delusione, invece, tra le fila degli irpini, che si presentavano a Firenze da testa di serie numero uno e ...

Final Eight Basket 2018 Firenze : Diretta TV e Streaming Gratis : Ricordiamo che l'intera competizione sarà trasmessa da Eurosport 2 e Rai Sport + e sarà disponibile in Streaming gratuito sul sito della Rai. Caos biglietti Come da prassi, non sono state poche le ...

Basket - Coppa Italia : scattano le Final-8 Alle 18 il via con Avellino-Cremona : scattano oggi al Mandela Forum di Firenze le Final Eight di Coppa Italia, un appuntamento diventato ormai un classico della stagione col suo format di partite spalmato in 4 giornate. Il primo quarto ...

Final Eight Basket 2018 : programma Coppa Italia - tabellone e diretta tv : Tutto è pronto per la Final Eight di Coppa Italia della pallacanestro maschile. L’appuntamento al Nelson Mandela Forum di Firenze è dal 15 al 18 febbraio 2018. Nelle ultime due edizioni ha trionfato l’Olimpia Milano. L’anno scorso s’impose con il risultato di 84-74 sulla Dinamo Sassari. Ricky Hickman fu premiato come MVP della manifestazione. Nel weekend in cui gli appassionati di Basket potranno seguire l’All Star Game di Los Angeles, in Italia ...

Basket - Coppa Italia 2018 oggi - giovedì 15 febbraio - : programma - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Possibile la visione in streaming anche tramite Eurosport Player. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket