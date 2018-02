Inter | Karamoh scaccia la crisi Ecco chi è l' eroe di San Siro

Karamoh/ Video Inter Bologna : il primo gol in Serie A - è un capolavoro! : Il Video del primo gol di Yann Karamoh con la maglia dell'Inter e in Serie A: perla dell'esterno franco-algerino, che permette alla sua squadra di battere il Bologna in campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:22:00 GMT)

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Pagelle Inter-Bologna 2-1 : Karamoh nuovo eroe di San Siro - Mbaye ingenuo : Pagelle Inter-Bologna – Termina il digiuno di vittorie dell’Inter: scongiurato il record negativo di 9 gare senza successo. I nerazzurri vincono con il Bologna e si riprendono il terzo posto in classifica con il sorpasso ai danni della Lazio, in attesa di conoscere il risultato della Roma. Migliore in campo il giovane Karamoh, schierato a sorpresa da Spalletti sulla fascia destra al posto di Candreva. Il francese è determinante ...

Calciomercato Genoa - Rafinha all’Inter sblocca Karamoh : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il mercato. In particolar modo si è seguita con attenzione la trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per Rafinha, la fumata bianca è ormai imminente e questo favorisce anche il Genoa. Nel mirino dei rossoblu è finito Yann Karamoh, la trattativa era stata avviata qualche giorno fa ma i nerazzurri hanno chiesto qualche ...

Inter in uscita : Joao Mario è in vendita - Pinamonti e Karamoh carte mercato : Joao Mario IN vendita - Come confermato dal responsabile dell'area sport di Suning, Walter Sabatini , Joao Mario : 'Ha manifestato una sofferenza per il suo scarso utilizzo' e sta quindi valutando la ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - no al Saint Etienne per il prestito di Karamoh (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Pietro Pellegri continua ad essere un obiettivo, il calciatore si muoverà per...

Inter - la panchina milionaria fa flop : Dalbert - Karamoh e Cancelo deludono : Una mezza bocciatura: all'Inter giocano sempre gli stessi perché chi sta indietro nelle gerarchie è lontano dai titolari. Le prestazioni di Dalbert, Karamoh e in parte quella di Cancelo hanno mostrato ...

Diretta/ Inter-Pordenone (risultato live 0-0) streaming video Rai : occasioni per Karamoh e Perisic : Diretta Inter Pordenone: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i nerazzurri sfidano i sorprendenti friulani negli ottavi di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:31:00 GMT)

Inter-Pordenone : occasione per Cancelo e Karamoh : ... Magnaghi punta centrale per i friulani Perisic riaccende Juve-Inter: 'Anche Iago Falque non voleva toccare il pallone con la mano ' Inter-Pordenone diretta tv e streaming gratis Coppa Italia oggi 12 ...