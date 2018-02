LAZIO | FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA Rissa con Inzaghi? Salta l' allenamento | non

LAZIO - punito Felipe Anderson : non sarà convocato per la sfida col Napoli : NIENTE Napoli - Come riporta Sky Sport, l a Lazio ha deciso di non convocare Felipe Anderson per la sfida contro il Napoli di sabato sera. Il giocatore va quindi in punizione e, da domani, si ...

LAZIO - rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson. Il club : "Confronto civile". Ma il brasiliano non si allena : Tensione in casa biancoceleste dopo il ko interno contro il Genoa. La società prova a minimizzare. Alla ripresa però il giocatore a Formello non si vede

Felipe Anderson rompe con la LAZIO - opportunità per il Napoli : la situazione : I rapporti tra Felipe Anderson e Lazio sono sempre più tesi. Stando a quanto riporta La Repubblica, il calciatore, che avrebbe espresso al club la voglia di cambiare aria durante la sessione invernale di calciomercato, a fine stagione potrebbe essere ceduto. I litigi avuti con compagni e allenatore ( col quale pare ci sia stato […] L'articolo Felipe Anderson rompe con la Lazio, opportunità per il Napoli: la situazione proviene da ...

In casa LAZIO scoppia il caso Felipe Anderson : tutti i dettagli : E l'ipotesi cessione non è così lontana: come riporta il Corriere dello Sport, forse il ciclo del brasiliano alla Lazio, iniziato nel 2013, è al capolinea. ADDIO O RINNOVO - Dopo cinque anni esatti e ...

LAZIO - Inzaghi : 'Leiva gioca - Luis Alberto può giocare mezzala. Nani e Felipe Anderson...' : Lui è innamorato del mondo Lazio, qui è la sua seconda casa, dà sempre tutto, in questi 2 anni sta avendo una continuità incredibile, ha grandi letture nelle partite in corsa, ha tanti anni ancora ...

LAZIO : Luiz Felipe - è lui l'erede di De Vrij? : Personalità, coraggio, visione di gioco. Proprio nel momento in cui la Lazio teme , nuovamente, di perdere De Vrij , la firma al rinnovo tarda ad arrivare, la Lazio scopre di avere già in casa il suo ...

LAZIO - sogni di gloria aspettando Felipe : Felipe ora tocca solo a te. E' lui il tassello mancante per prendere velocità e rendere la Lazio ancora più bella e vincente di quello che già è. Quel guizzo decisivo che serve ai biancocelesti per ...