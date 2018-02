Microsoft | la strategia hardware del 2018 si baserà su dispositivi premium in grado di

Microsoft - con Surface un cambio di strategia a lungo atteso : Ci sono voluti mesi, anzi anni considerando la data di esordio dei primi dispositivi Surface prodotti ufficialmente da Microsoft e risalenti alla lontana estate del 2012, ma ormai siamo in dirittura di arrivo. La notizia dell’arrivo del nuovo Surface Book 2 anche in Italia, seppur a quanto si è appreso nella seconda tranche di disponibilità per il mercato europeo, apre le porte per nuove valutazioni e nuove probabili strategie dietro a questa ...