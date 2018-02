Serie C | Padova-Samb | pareggio Vicenza e Pordenone ok

Serie C : si ferma il Livorno - sempre bene Padova e Lecce : La 23esima giornata di Serie C ci consegna la prima sconfitta casalinga del Livorno che si fa superare da una scatenata Alessandria: ci pensa Gonzalez ad espugnare il Picchi. Non ne approfitta però il ...

La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l'impossibilità di far giocare al loro