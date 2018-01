Inter | c’è l’offerta per Sturridge | via vai in attacco | tutti i dettagli dall’Inghilterra

Calciomercato Inter - ‘grana’ Joao Mario : un gennaio di rifiuti ma c’è ancora una speranza : La zuccata di Vecino negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha evitato all’Inter una sconfitta che avrebbe potuto rendere il periodo dei nerazzurri ancora più complicato di quello che è già è. Le mosse di Spalletti nella ripresa hanno messo in difficoltà la Roma. Il tecnico di Certaldo ha mandato in campo Brozovic, Eder e Dalbert, lasciando ancora una volta in panchina Joao Mario. La società vorrebbe cedere il portoghese ma il ...

C’è davvero gente che ha mangiato capsule di detersivo per via di una moda di Internet : La “Tide POD Challenge” sembrava un fenomeno troppo assurdo per essere vero, e invece The post C’è davvero gente che ha mangiato capsule di detersivo per via di una moda di internet appeared first on Il Post.

Younes-Napoli? L’inattesa rivelazione dell’agente : “c’è anche l’Inter” : Amin Younes tiene col fiato sospeso i tifosi dell’Ajax e non solo. Sono diversi infatti i club che ambiscono ad acquistare il giovane talento tedesco in questa finestra invernale di mercato, come rivelato dall’agente del calciatore. Nicola Innocentin, interpellato da Telegraaf, ha infatti rivelato: “L’Ajax ha ricevuto una offerta di dieci milioni di euro dallo Swansea, ma questo non era un club nel quale, dal punto di ...

Denis Bergamini - c’è un terzo indagato nell’inchiesta per omicidio : un familiare della Internò - l’ex fidanzata del calciatore : Isabella Internò e Raffaele Pisano non hanno agito da soli. È questa l’ipotesi emersa dalle indagini sulla morte di Denis Bergamini, il giocatore del Cosenza il cui cadavere fu trovato il 18 novembre 1989 sulla statale Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. Il caso è stato riaperto 9 mesi fa dal procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, con l’iscrizione nel registro degli indagati della ex fidanzata del calciatore e ...

Calciomercato Bologna - c’è l’Inter dietro il rifiuto di Verdi al Napoli : Calciomercato Bologna – Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni in casa Bologna, in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale di Verdi che ha deciso di rimanere in rossoblu e rifiutare il corteggiamento del Napoli, una scelta sicuramente coraggiosa, non è da tutti i giorni rifiutare una squadra che guida la classifica di Serie A. La scelta è avvenuta per due aspetti: per il presente e per il futuro. Per il presente ...

Calciomercato Inter : sarà tris di colpi - ma c’è ancora un dubbio… : Calciomercato Inter – L’Inter di Suning vuole accelerare i tempi e tornare grande nel più breve tempo possibile. La squadra di Spalletti si sta ben comportando in campionato ed ora riceverà un discreto aiuto dalla società per non perdere la posizione che vale la Champions League per il prossimo anno. La concorrenza di Lazio e Roma è davvero elevata, ma dal mercato arriverà un aiuto non da poco per i nerazzurri. Si tratta di un tris ...

Calciomercato Inter/ News - Gabigol in uscita : c’è l’accordo con il Santos (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Santos ha raggiunto l’accordo con l’attaccante brasiliano Gabigol, ma ora si attendono i nerazzurri(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:51:00 GMT)

Svolta Gabigol - c’è l’accordo con il Santos ma l’Inter non recupererà l’investimento (sbagliato) : “Con il ragazzo è tutto fatto, ora aspettiamo la risposta dell’Inter. C’è una trattativa in corso. Abbiamo fatto la nostra proposta ai nerazzurri: ora dipenderà solamente da loro. Noi ci stiamo adoperando per arrivare all’accordo”. Sono le parole, molto importanti rilasciate da José Carlos Peres, patron del Santos. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di FPF TV in merito ritorno di Gabriel Barbosa Almeida, ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha più vicino : c’è l’ok medico (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si avvicina al club meneghino il centrocampista del Barcellona, Rafinha, che ha superato i controlli medici(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Inter - riecco Rolando : c’è l’ok di Spalletti : Inter, riecco Rolando: c’è l’ok di Spalletti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, riecco Rolando- L’Inter sembrerebbe aver individuato il giusto rinforzo difensivo in modo da arginare le problematiche dovute ai diversi infortuni. Secondo quanto riportato dal quotidiano “O Jogo”, i nerazzurri sarebbero pronti a riaprire le ...

eSport - un settore in continua crescita. E l’Italia? C’è Interesse - ma siamo indietro : A febbraio 2017 le stime sugli eSports e tutto il suo indotto avevano indicato la quota di ricavi del mercato nel 2020 in circa 1,5 miliardi di dollari. Dopo un anno, le stime più ottimistiche parlano di quasi un miliardo in più di ricavi. Il settore del gaming professionistico ha vissuto un anno di crescita continua e, secondo quanto calcolato e prospettato da NewZoo, ha avuto e avrà un tasso di rendimento costante al di sopra delle aspettative ...

Calciomercato Inter - possibile svolta in attacco : c’è l’offerta per Politano - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – All’Inter servono soluzioni in attacco, questo è parso evidente nella prima metà di stagione. La rosa nerazzurra manca di alternative lì davanti, dove Perisic, Candreva ed Icardi non hanno concorrenza e giocano tutte le gare indistintamente. Ebbene, la società in questo mercato di gennaio si sta muovendo proprio in tal senso per regalare a mister Spalletti gli innesti giusti per restare nelle zone alte della ...

Calciomercato Inter - Deulofeu più vicino : c’è il sì dello spagnolo : Calciomercato Inter, Deulofeu più vicino: c’è il sì dello spagnolo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, DeulofeuO PIU’ vicino – Gerard Deulofeu è pronto a tornare in Italia. Su di lui si è acceso da qualche settimana l’Interesse dell’Inter. Il giocatore ha risposto positivamente all’apprezzamento da parte ...

Coppa Italia 2017/2018 : quarti di finale al via. C’è il derby Milan-Inter. Ecco le partite : Milan-Inter In pieno clima natalizio, il calcio non si ferma con la Coppa Italia 2017/2018 che vive le decisive battute finali. E’ tempo di quarti, trasmessi in esclusiva dalla Rai. Ecco dove e quando seguire le partite in programma nell’ultima settimana dell’anno. Coppa Italia in tv: le partite della settimana I quarti di finale di Coppa Italia iniziano questa sera, martedì 26 dicembre 2017, con l’incontro di scena a ...