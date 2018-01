: #United: Adesso è ufficiale, #AlexisSanchez alla corte di #Mourinho - RedazioneFM : #United: Adesso è ufficiale, #AlexisSanchez alla corte di #Mourinho - alberto_morando : RT @RenatoTubere: Ufficiale: un altro mercenario alla corte di Mourinho va a guadagnare esattamente il doppio di un certo Pogba! E meno mal… - blogstreetnews : [Fonte: calciomercatoreport_altervista_org] UFFICIALE: Alexis Sanchez al Manchester United - scommesse_it : Sanchez-United, è ufficiale Mkhitaryan va all'Arsenal - fantagazzetta : UFFICIALE - Super scambio in #Premier: Alexis #Sanchez al #ManUnited, #Mkhitaryan all'#Arsenal. TUTTI I DETTAGLI -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Ora èè un nuovo attaccante del, Mkhitaryan va all’Arsenal. L’ufficialità del passaggio dialè arrivata. L’attaccante ventinovenne cileno passa quindi a titolo definitivo ai Red Devils, mentre all’Arsenal si trasferisce come contropartita tecnica il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan.indosserà la maglia numero 7, vestita in passato da leggende del club dicome Best, Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo. We are delighted to announce the signing of @from Arsenal. Full details: https://t.co/nUitNnNbV9 pic.twitter.com/S3ft22e7Jo —(@ManUtd) January 22, 2018 L’attaccante cileno ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dei Red Devils a MUTV: “Sono entusiasta di entrare a far parte del più grande club al ...