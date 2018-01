: Ue,Meloni a Renzi:Stati liberi federati - NotizieIN : Ue,Meloni a Renzi:Stati liberi federati - StefanoNikitaVe : RT @ErmannoKilgore: Se non capite che votare #Salvini #Meloni #Berlusconi #Casini #Renzi #Pd #Fi #Lega #FdI è la stessa cosa siete proprio… - Ori254 : RT @ErmannoKilgore: Se non capite che votare #Salvini #Meloni #Berlusconi #Casini #Renzi #Pd #Fi #Lega #FdI è la stessa cosa siete proprio… - ANDREAZANETTIN : RT @ErmannoKilgore: Se non capite che votare #Salvini #Meloni #Berlusconi #Casini #Renzi #Pd #Fi #Lega #FdI è la stessa cosa siete proprio… - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Se non capite che votare #Salvini #Meloni #Berlusconi #Casini #Renzi #Pd #Fi #Lega #FdI è la stessa cosa siete proprio… -

"Matteodice che il futuro sono gliUniti d'Europa e chiede ai partiti da che parte stanno. Rispondiamo con piacere: Fratelli d'Italia non è d'accordo". Così su Facebook il candidato premier di FdI, Giorgia. "Noi vogliamo una Confederazione dieuropei che si occupi dei grandi temi comuni, dalla politica estera alla sicurezza, ma nella quale la sovranità resti in mano ai popoli e non a fumose entità sovranazionali", precisa.(Di sabato 20 gennaio 2018)