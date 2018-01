Bologna | due possibili forfait per Donadoni | novità dall’infermeria

DIRETTA / Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 20:14:00 GMT)

DIRETTA / Fortitudo Bologna Udine (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Udine: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaDozza, il big match nella 16^ giornata del girone Est di basket Serie A2(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 20:15:00 GMT)

Calciomercato Bologna - si pensa al dopo Verdi : due nomi sul taccuino! Fatta per un colpo a centrocampo : Calciomercato Bologna – Sono giorni intensi di mercato per il Bologna, alle prese con la questione Simone Verdi. Al rientro dalle vacanze, l’esterno rossoblù prenderà una decisione in merito al trasferimento al Napoli già in questo mercato di gennaio. La società felsinea intanto sta già pensando al dopo Verdi. Due sono i nomi in cima alla lista dei rossoblù: Ciciretti via Napoli e Karamoh dell’Inter. Intanto, secondo quanto ...

Bologna - un difensore in uscita : due pretendenti in A : Il difensore centrale del Bologna Sebastian De Maio è al centro di voci di mercato: secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe ambito soltanto in Premier (Crystal Palace), ma anche da due club di Serie A, in particolare SPAL e Genoa (in questo caso si tratterebbe di un ritorno).

Calciomercato Bologna - non solo Verdi : si profilano altre due cessioni : Calciomercato Bologna – Il Bologna non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A, la squadra di Donadoni è reduce dalla pesante sconfitta contro il Torino ed adesso è al lavoro in vista della ripresa. Nel frattempo tiene banco il mercato con importanti novità in arrivo, continua la trattativa con il Napoli per Verdi ma si profilano altre due cessioni già a gennaio. Una è quella che porta a Masina, nelle ultime ore nuovo ...

DIRETTA/ Avellino Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Lega A1) : DIRETTA Avellino Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Si gioca in casa Sidigas per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:21:00 GMT)

Bologna - due anziani truffati e derubati in casa : Bologna Un'anziana derubata della pensione da una 'finta' amica della figlia, un'altra imbrogliata da un sedicente tecnico che le ha portato via diversi gioielli. Sono i due furti con raggiro ai danni ...

Roma e Bologna fanno affari : possibile scambio tra i due club : La Roma potrebbe essere costretta a modificare il proprio pacchetto portieri nel mese di gennaio. A Skorupski non va più giù il ruolo di secondo alle spalle di Alisson e sta cercando di comune accordo con la società una soluzione per andare a giocare con minutaggio superiore. Nelle scorse ore sono iniziati a circolare alcuni nomi in caso di addio del portiere polacco e tra questi c’è anche quello di Mirante, estremo difensore del Bologna. ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:19:00 GMT)

Roma. Fioraio rapinato e bastonato a due passi da piazza Bologna : Microcriminalità fuori controllo a Roma dove 3 giovani italiani, con il volto travisato, hanno malmenato un Fioraio egiziano ventenne. L’aggressione con rapina è stata messa a segno in via Bari nei pressi di piazza Bologna alle due di notte. Uno dei balordi…Continua a leggere →

Formazioni ufficiali Bologna-Udinese : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Bologna-Udinese – Il Dall’Ara di Bologna si prepara ad ospitare l’ultimo incontro della stagione, una gara quella contro l’Udinese che potrebbe dire molto delle velleità della squadra di Donadoni in questa annata. La zona Europa League è infatti lì a soli 3 punti, un pensierino dunque potrebbe starci, ma Donadoni sa bene che servirà una seconda fase di stagione d’altissimo livello per ...

DIRETTA / Piacenza Fortitudo Bologna (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 : DIRETTA Piacenza Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live del derby emiliano di basket Serie A2 (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:03:00 GMT)

Convocati Bologna - due importanti recuperi per Donadoni : l’elenco completo : Convocati Bologna – Il Bologna ha rialzato la testa nella sfida con il Chievo Verona. Ora i felsinei proveranno a tornare al successo anche al Dall’Ara nell’ultima gara dell’anno che i rossoblù giocheranno con l’Udinese. Donadoni ha diramato la lista dei Convocati, tornano disponibili Palacio e Okwonkwo. Ecco l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Mirante. Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, ...

Case popolari - a Bologna entro due anni il sorpasso degli stranieri : Che nomi e cognomi esotici facciano da tempo la parte del leone nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è una novità. Ma tra qualche anno, a Bologna, gli inquilini delle Case popolari potrebbero essere in maggioranza stranieri.Su 4.354 domande presentate nel 2017 all’Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer), 2.224 sono arrivate, infatti, da cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e ...