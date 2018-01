: Fifa 18: disponibili le Icone in versione “Prime” di Matthaus, Ronaldinho, Yashin e Van Basten - MiglioriFifa : Fifa 18: disponibili le Icone in versione “Prime” di Matthaus, Ronaldinho, Yashin e Van Basten - leo_shamim : RT @EA_FIFA_Italia: Super difesa guidata da @bonucci_leo19 con @MarceloM12 , @SergioRamos e @DaniAlvesD2 . Tra i pali a difendere la porta… - iamwbis : RT @EA_FIFA_Italia: Super difesa guidata da @bonucci_leo19 con @MarceloM12 , @SergioRamos e @DaniAlvesD2 . Tra i pali a difendere la porta… - bDsaj1yHXcwvov2 : RT @EA_FIFA_Italia: Super difesa guidata da @bonucci_leo19 con @MarceloM12 , @SergioRamos e @DaniAlvesD2 . Tra i pali a difendere la porta… - emanbreish2 : RT @EA_FIFA_Italia: Super difesa guidata da @bonucci_leo19 con @MarceloM12 , @SergioRamos e @DaniAlvesD2 . Tra i pali a difendere la porta… -

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 18 gennaio delle versioni prime di 4di FUT: Matthäus,e Van Basten 4 new Prime ICONS, 4 former Ballon d’Or winners! Available in packs and SBCs from 6pm UK. pic.twitter.com/K0NOSsP4kw — … L'articolo18:lein“Prime” die Van Basten sembra essere il primo su I Migliori di