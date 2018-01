Abu Mazen | decisione di Trump è peccato

Abu Mazen predica la distruzione di America e Israele : Pare che subito dopo il discorso della distruzione tenuto domenica sera al Comitato Centrale Palestinese Abu Mazen abbia detto ai suoi, alla Mukata, «Potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete qui». Tristezza, sconfitta, abbandono. È il 13° anno, compiuto ieri, di una presidenza senza successi, di cui mai si sono rinnovate le votazioni dal 2005, quando fu eletto all'indomani dell'Intifada. Domenica ha ...

L ira di Abu Mazen contro Israele e Trump Oslo è finita : Non accetteremo più la leadership politica degli Usa nei negoziati'. Il presidente dell'Anp si è scagliato anche contro l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman , da lui definito 'un colono, un ...

Abu Mazen - Israele ha messo fine a Oslo : (ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - "L'accordo di Oslo (fra Olp e Israele, ndr) è finito. Israele gli ha messo fine": lo ha detto il presidente Abu Mazen al Consiglio centrale palestinese. In futuro, ha ...

Abu Mazen - Israele ha messo fine a Oslo : (ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - "L'accordo di Oslo (fra Olp e Israele, ndr) è finito. Israele gli ha messo fine": lo ha detto il presidente Abu Mazen al Consiglio centrale palestinese. In futuro, ha ...

M.O. - Abu Mazen : Israele ha messo fine agli accordi di Oslo del 1993 : "Israele ha messo fine agli accordi di Oslo sull'autonomia palestinese", firmati nel 1993. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. "Non c'è più Oslo", ha ribadito ...

Abu Mazen prepara "l'Intifada diplomatica" : Abu Mazen chiama l'Europa e fa del Vecchio Continente il centro della nuova "Intifada diplomatica". Una "Road map" di cui HP ha potuto prendere visione e vederla confermata da fonti di primo piano nella leadership palestinese. L'idea era maturata dopo il voto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che aveva visto passare con 128 voti favorevoli, 35 astenuti e 9 contrari, una mozione che rigettava la decisione assunta dal presidente Usa ...

Abu Mazen-Netanyahu - posizioni sempre più distanti : Pubblicità Pubblicità Gli Stati Uniti non sono più un partner credibile VIDEO relativamente al difficile processo di pace tra #Israele e #Palestina . Si preannuncia fin d'ora un'impresa ardua, ...

Trump isolato - Abu Mazen respinge ogni piano di pace Usa. Macron frena sulla Palestina : Indicativo in proposito è il fatto che tra i primi 10 Paesi al mondo che percepiscono i maggiori aiuti americani, 9 (escluso Israele) non abbiano seguito Trump: Afghanistan, Egitto, Iraq, Giordania, ...

Abu Mazen : no a piani di pace dagli Usa : 16.57 Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato che non accetterà "alcun piano" di pace da parte degli Usa nel conflitto israelo-palestinese, visto che si sono "screditati" riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele. "Non accetteremo alcun piano da parte degli Stati Uniti", ha detto Abu Mazen al termine di un colloquio col presidente francese Macron a Parigi. All'Onu gli Usa "si sono emarginati da soli", ha detto il presidente ...

Gerusalemme - Turchia : “Riconoscere la Palestina”. Abu Mazen : “Stop mediazione Usa. Accordi di Oslo non più vincolanti” : “Dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 1967, liberandoci dall’idea che questo sia un ostacolo alla pace”, e “Gerusalemme come capitale dello Stato occupato di Palestina”. È l’appello lanciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in apertura del vertice straordinario dell’Organizzazione della cooperazione islamica a Istanbul, i cui Paesi cercano una posizione comune sulla decisione di Donald ...

Abu Mazen : è Gerusalemme nostra capitale : 12.45 "Dobbiamo riconoscere chiaramente che Gerusalemme è la capitale eterna dello Stato di Palestina. Il nostro popolo si aspetta molto da questo incontro". Così il presidente palestinese Abu Mazen, al summit straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) Di fronte alla "decisione unilaterale" di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, "il mondo intero ha reagito all'unisono da est a ovest,compresi quegli ...

Gerusalemme - summit del mondo islamico. Abu Mazen : 'Adesso basta a mediazione Usa' : Durante il discorso inaugurale del summit Erdogan ha mostrato l'immagine, circolata nei giorni scorsi sui media di tutto il mondo, di un bambino palestinese bendato e circondato da militari ...

Gerusalemme : Abu Mazen - da adesso basta mediazione Usa : Di fronte alla "decisione unilaterale" di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, "il mondo intero ha reagito all'unisono da est a ovest, compresi quegli stati che in passato ...

Gerusalemme - summit del mondo islamico. Abu Mazen : 'Adesso basta a mediazione Usa' : Durante il discorso inaugurale del summit Erdogan ha mostrato l'immagine, circolata nei giorni scorsi sui media di tutto il mondo, di un bambino palestinese bendato e circondato da militari ...