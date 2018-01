HAPPY! - Recensione 1x05 White Sauce | Hot Sauce?

HAPPY! - Recensione 1x04 "Year of the Horse" : Mercoledì sera HAPPY! è arrivata a metà del suo percorso, in un quarto episodio che mantiene il ritmo visto nel precedente, portando con se' qualche rivelazione. Diretto da Wayne Yip (Misfits, Doctor Who) e scritto da Noelle Valdivia (Awake, Masters of Sex), l'episodio si intitola opportunamente "Year of the Horse", riferendosi al segno zodiacale cinese che simboleggia la positività, chiaramente collegato ad Happy, il quale assieme a Nick ...

HAPPY! - Recensione 1x02 "What Smiles Are For" : La dissacrante HAPPY! continua con il secondo episodio, che delinea in modo più chiaro le basi della trama centrale. Diretto anche questa volta da Brian Taylor e scritto da quest'ultimo, assieme a Patrick McManus (Marco Polo), l'episodio si intitola "What Smiles Are For", espressione presa direttamente da una frase detta da Happy, che rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo di questa puntata, in cui finalmente capiamo la direzione della ...

HAPPY! - Recensione 1x01 "Saint Nick" : Cari lettori, finalmente su Syfy è partita la serie HAPPY! con il suo episodio di apertura. Diretto da Brian Taylor (Crank, Ghost Rider: Spirit of Vengeance) e scritto da quest'ultimo assieme a Grant Morrison, ideatore della graphic novel e creatore della serie, l'episodio si intitola "Saint Nick", un titolo ovviamente ironico per descrivere il protagonista della storia. Questo primo capitolo ha svolto molto bene la funzione di prologo alla ...