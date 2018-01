Google : 60 app rimosse da PlayStore - ecco cosa 'nascondevano' : Da Google sono stati rimossi ben 60 giochi dal famoso negozio online di applicazioni PlayStore dopo i controlli da parte del Check Point pronto nello scovare una serie di pericolosi malware. Si tratta di applicativi in grado di inserire nei propri software pubblicità o sfondi piccanti, portanti poi al suggerimento di scaricare l'app connessa, su applicazioni rivolte e usate anche da un pubblico minorenne che per curiosità o ingenuità spesso ...

Una app di Google ti dice a quale quadro somigli : Due mondo così lontani, come la pittura e la mania di fotografarci in continuazione, vengono oggi messi direttamente a confronto dalla nuova funzione della app Arts and Culture di Google (disponibile ...

Google Arts & Culture : l'app per trovare il proprio sosia nei dipinti Video : #Google Arts & Culture è un’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View e disponibile sul Play Store da circa un anno e mezzo. Al debutto non ha destato un gran successo tra il pubblico, ma adesso che si è arricchita di una nuova ed interessante funzione sta spopolando sui social. A che opera d’arte assomigli? L’applicazione, da sempre gratuita, in origine offriva diverse funzionalita' come quella di compiere tour dei musei virtuali ...

Arte mania in Usa con app di Google : In Italia e in diverse altre regioni del mondo l'applicazione è disponibile ma per ora senza la nuova funzione che tanto piace oltreoceano. ANSA - 15-01-2018 12:32

Google fa pulizia : eliminate 60 app truffaldine dal Play Store : Google è al lavoro per ripulire il suo Play Store: ben 60 app eliminate a causa dell’Adultswine malware al loro interno. Ecco tutti i dettagli! Col passare degli anni, sempre più persone tendono ad utilizzare lo smartphone come strumento d’intrattenimento principale facendo scalare i computer solo al secondo posto. In questa situazione, però, non mancano coloro che vogliono trarre un guadagno da un evento del genere…soprattutto ...

Google posticipa la richiesta di rilasciare app Android Wear con supporto multi-APK : Google ha posticipato l'entrata in vigore della nuova policy sulle app Android Wear con multi-APK a causa di problemi imprevisti. L'articolo Google posticipa la richiesta di rilasciare app Android Wear con supporto multi-APK è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Excellence : Selezione migliori App e Giochi secondo Google : Android Excellence è una Selezione delle migliori App e dei migliori Giochi secondo Google. Ecco l’elenco completo migliori app e Giochi per Android nella super Selezione Android Excellence A metà 2017, Google ha creato una nuova categoria sul Google Play Store denominata Android Excellence che va a selezionare e mettere in risalto le migliori applicazioni […]

Android Auto Wireless appare al CES 2018 per merito di Pioneer e Google : Al CES 2018 Pioneer e Google hanno mostrato due prototipi svelando, al contempo, il futuro della piattaforma che passa dalla connessione Wireless e dal plenipotenziario Google Assistant L'articolo Android Auto Wireless appare al CES 2018 per merito di Pioneer e Google è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google e i sondaggi in-app : i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android : Google vuole portare i sondaggi in-app anche su altre app proprie e su vari smartphone dopo la prima comparsa sui Google Pixel 2 XL L'articolo Google e i sondaggi in-app: i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Maps su Windows 10 Mobile? Possibile grazie ad un’app di terze parti : Google non ha rilasciato alcuna sua app ufficiale quando Windows Phone era il terzo OS al mondo e in alcuni paesi come l’Italia addirittura il secondo superando IOS, figuriamoci adesso dove il market share è allo 0%. La non presenza sul Microsoft Store di alcune app importanti relativi a servizi Google come Youtube, Gmail o Drive ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della piattaforma mobile di Microsoft. Fortunatamente, la ...

