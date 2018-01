Come programmare post Instagram

Samsung ci mostra Come programmare in C/C++ grazie a Linux On Galaxy su Note 8 : Samsung, grazie ad un Galaxy Note 8, una Dock ed Ubunutu, ci spiega come sia semplice programmare in C/C++ con Linux On Galaxy. Sono passati pochi giorni da quando Samsung, via il suo comunicato ufficiale, aveva annunciato per la prima volta Linux On Galaxy, ed adesso è già disponibile un video dimostrativo. Nel caso vi foste persi la sua presentazione, eccolo descritto in un piccolo riassunto: Samsung DeX offre il massimo livello di ...